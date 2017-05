Marten Kuninga Miljardid jõudsid järgmisele tasandile

Marten Kuningas ja ansambel Miljardid sõlmisid leppe maailma suurima plaadifirmaga Universal. Bändimeeste sõnul on see samm bänditegemises edasi.

"See tähendab esialgu väga suurt vastutust, aga ka äärmiselt suurt privileegi ja usaldust, et selline koostöö on tehtud," rääkisid bändimehed Raadio 2 saates "Eetris on Erik Morna".

Muusikud lisasid, et tänu plaadilepingule saavad nad igapäevaselt keskenduda ainult muusikale ja oma ala professionaalid teevad kõik ülejäänu. "Kogu see löögirusikas on selle võrra kordades tugevam. See annab märku, et bänd on jõudnud järgmisele levelile," selgitasid ansambli liikmed.

Kuigi lisaks Marten Kuningale mängivad bändis veel Kristjan Kallas, Peedu Kass ja Raul Ojamaa, tõdes Kuningas, et tihti seostatakse Miljardite tegevust siiski tema isikuga. "See on Miljardite algustee, kus me praegu oleme. Kuigi see on pikk algus olnud, ma arvan, et sügisel on plaati tulemas. Ma usun, et Mijardid saavad rohkem teatavaks kui Marten Kuningas," lubas muusik.

Kuningas lisas, et tundis mingi hetk, et ei soovi enam niivõrd isiklikku elu jagada ning hakkaski keskenduma rohkem bändile. Kui varasemalt mängiti vaid Kuninga loomingut, hakkasid lõpuks kaasa rääkima kõik bändiliikmed. "Siis tuligi nähtavale see, et see asi ei ole enam Marten Kuningas, vaid midagi suuremat," rääkis Kuningas.

Kui näiteks albumil "Praktiline mees" kõlasid Marteni kirjutatud lood, siis nüüd tehakse muusikat koos. "Me ei võta seda enam, et teeme Marteni jaoks, vaid see on nüüd rohkem meie asi," tõdes Ojamaa.

Kui Miljardid on Marten Kuninga ainus projekt, siis teised bändiliikmed jagavad oma aega ka teiste koosseisude vahel. "Eks see kokkusaamine paras skeemitamine on. Kõik on tööinimesed. See ei tähenda muud, kui et tuleb planeerida ja planeerime pikalt. Püsisuhte asi, peab planeerima," kirjeldasid bändimehed.