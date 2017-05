Muuseumiööle annavad vürtsi noortebändid

Koostöös Kultuurikatlaga pakub Noortebänd mitmekesist muusikavalikut terve laupäeva õhtu, mil Eesti olulisimal bändikonkursil edukalt osalenud ansamblid toovad julget, värsket ja mahedat loomingut.

Noortebändi muuseumiöö kontsert toimub Kultuurikatlas alates kella kuuest õhtul ning assortii sisaldab indiet ja folki, bluesi ning poeetilist räppi, millele toekust lisab eksperimentaalne post-rokk. Laval on To’ko, Ol’ Mill, Eik, Steps to Synapse, The Notes ning The Boondocks.

Tänavuse muuseumiöö teema on laste ja noorte kultuuriaastast inspireerituna "Öös on mänge" ning külastajad saavad tutvuda, mida on Eestis läbi aja mängitud, olgu need rahva-, spordi- või lauamängud.