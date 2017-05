Grammyde auhinnagalat juhib järgmisel aastal taas James Corden

The Hollywood Reporteri andmetel toimub 2018. aasta suurejooneline Grammy gala New Yorgis, viimati jagati seal ihaldatud muusikaauhindu 2003. aastal.

Corden võttis Grammy õhtujuhi teatepulga sel aastal üle LL Cool J-lt, kes vedas üritust viis aastat järjest. "Nad tahtsid teha midagi teistsugust ja mulle see sobis. Mul oli suurepärane teekond, mille vältel sain ma palju häid sõpru," kommenteeris USA räppar ja näitleja oma lahkumist Grammy õhtujuhi kohalt.

38-aastane Cordon on ületanud vaatajanumbreid oma karaokesaadetega, mis on Youtube' is kogunud enam kui kaks miljardit vaatamist. Mees ise on oma uut väljakutset Grammy õhtujuhina nimetanud ülimaks auks. "See on suurim ja väärikaim muusikaauhinna gala ning ma olen uskumatult õnnelik, et saan olla osa sellisest imelisest õhtust," kommenteeris ta.

Auhinnatseremoonia peetakse Madison Square Gardenis 28. jaanuaril. Järgmise aasta sündmus tähistab 60 aasta möödumist esimesest Grammy galast.