Trad.Attack! uuest albumist: seal kõlavad lood, mis tahtsid plaadile minna

Bänd käis om auut loomingut tutvustamas Raadio 2 "Reede hommikus". "Plaadil on 12 lugu ja üks nendest on üle kümne minuti pikk," rääkis bändi trummar Tõnu Tubli. "Me panime kõik lood sinna peale, mis tahtsid sinna peale minna," lisas ansamblis torupilli, parmupilli, vilepilli ja laulu viljelev Sandra Vabarna.

Bändi sõnul on nad albumisse panustanud väga palju aega. Aega oli loomingut luua ja seedida. "Meil oli aega selles mõnusas mahlas olla, enne kui me läksime stuudiosse," rääkis Sandra.

Trad.Attack! jätkab ka sellel kauamängival arhiivisalvestiste kasutamist. "Kuna see on olnud väga oluline osa meie loomingust, siis otsustasime arhiivi toetada," ütles Sandra. Iga müüdud albumi pealt läheb 50 eurosenti Eesti kirjandusmuuseumi Eesti rahvaluule arhiivile, mida kasutatakse veebiväljaande "Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid" koostamiseks.

Ansambel on juba täna suundumas tuurile, mis kestab pea kaks aastat ning viib muusikud nii Ameerikasse kui ka Venemaale. Tuuri käigus kavatseb bänd jätta igasse lennujaama maha ühe oma albumi, mille leidja endale saab. Mööda lennujaamu ja lavasid tuuritades jõuab bänd siiski paar kontserti ka Eestis anda, millest esimene leiab aset juba 30 juunil Telliskivis. Enne seda jõutakse ära käia Inglismaal, Saksamaal, Tšehhis ja Venemaal.

Selle suvel annab bänd kontserte Inglismaal, Saksamaal, Tšehhis, Luksemburgis, Lätis, Soomes, Poolas, Itaalias, Rootsis, Portugalis, Taanis, Venemaal, Marokos, Kanadas. Kahe aasta jooksul käiakse läbi ka seoses EV100 tähistamisega kõik 28 Euroopa Liidu liikmesriiki.

Eestisse esitletakse albumit kahe suurejoonelise kontserdiga - 30. juunil Tallinnas Telliskivi Loomelinnaku hoovis ja 26. augustil Setomaal Treski Küüni heinamaal.

Kuula uut albumit: