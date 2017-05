"Ringvaates" tutvustati õhus hõljuvat münt

Õhus hõljuv münt, mida "Ringvaate" stuudios tutvustati, püsib õhus tänu elektromagnetväljale, efekti toimimiseks on vaja elektrit. "Tegemist on Saamoa mündiga ning kuigi seda on eelkõige müüdud kollektsionääridele, siis on tegemist ka reaalse maksevahendiga," sõnas Marko Reikop ja täpsustas, et tegemist on ühedollarise mündiga. "Tegelikult maksab münt aga 399 eurot," sõnas Grete Lõbu ja lisas, et mündi koostiseks on vask kaetud punase kullaga.

Samuti oli neil näidata kumer Kanada rahapaja münt. "See on Kanada 50-eurone münt ning kuigi hotellis selle eest ööbida ei saa, siis ühe pitsa saab ikka," tõdes Reikop. Mündi tegelik väärtus on 525 eurot, koostiseks on 99.9% hõbe.

Viimase erilise mündina näitasid nad münti, millega tähistatakse 10. tähtpäeva sellest, mil Kanada rahapada pani esmakordselt Swarowski kristallid mündi peale. "Cooki saared on pannud välja sellise mündi, mis koosneb 100% hõbedast."