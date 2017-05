Eesti muusik Mai Agan mängis Jimmy Falloni saates David Crosby bändis

Mai Agan on Kuressaarest pärit bassist ja helilooja, kes on teinud koostööd Kerliga ning andud välja ka kaks albumit oma ansambliga MaiGroup - "Luv" 2013. aastal ja "You" 2015. aastal.

Koostöö David Crosby'ga ei ole Agani esimene välismaine projekt. Ta on teinud muusikat koos Rootsi artisti Linnea Henrikssoniga, 2015. ja 2016. aastal tuuritas ta koos kantrimuusik Doug Seegersiga ja 2017. aastal andis ta Jamaikas kontserte koos Jackson Browne'i ja Greg Leisziga.

Lisaks 2017. aasta kevadisele David Crosby & Friends tuurile, kus Mai Agan saateansamblis kaasa lööb, aitas Eesti muusik ka rokilegendi viimast albumit salvestada.

Saates "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" esitles David Crosby oma uut singlit "She's Got to Be Somewhere". Vaata videot: