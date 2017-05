Tartu Indiefest saab täna alguse mitmekesise avapeoga

Kontsertideõhtut alustab Girls In Pearls, süntpopi projekt, mille lauljateks on kaksikõed Vivi ja Viveli Maar. Bänd annab oma bändi esimese live-kontserdi just Indiefestil. Bändi produktsioonipoole eest hoolitseb Zebra Islandist tuntud Rasmus Lill.

Neile järgneb rahvusvaheline duo Alex Kelman ja The Person, kes ühendab endas Venemaa ja Rootsi muusikamaailmad, Siberi karguse ja rootsiliku uuendusmeelsuse ning toovad lavale julged ja kaasahaaravad tantsurütmid.

Õhtu lõpetab energiline jazz-funk bänd Very Cool People Lätist. Kuigi bändi taust on ikkagi rütmika jazzi ja funki juures, siis segatuna roki ja hip-hopi mõjudega, teeb Very Cool People kaasaegset ja paljudele kuulamiseks sobivat muusikat ning paneb ka kõige tagasihoidlikumad kuulajad kaasa tantsima.

Festivalil astuvad üles veel I Wear* Experiment, Popidiot, Põhja Konn, Jarek Kasar ja Kadri Voorand Trio Eestist, mitmed noortebändid tutvustavad uusi tuuli Eesti muusikamaastikul, samuti saab kõikidel festivalipäevadel tutvuda omanäoliste välisesinejatega.

Tartus Tasku keskuses on avatud Indiefesti infopunkt, kus saab osa saada festivalimelust ning hoogsatest linnalava kontsertidest.