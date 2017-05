Viljandis otsitakse kivi-paber-kääride meistrit

Ürituse formaat on selline, et üks mäng käib kolme võiduni. Kes kaotab, see langeb välja, ning lõpuks jääb järgi vaid üks, kes kuulutatakse Viljandi kivi-paber-kääride meistriks.

Korraldaja Kris Süld tõdes, et head ideed tulevad ikka vetsus või unes. "Tol korral panin selle kirja ja unustasin ära, aga paar kuud tagasi telefonis märkeid uurides tuli jälle meelde ja otsustasin aja ära teha," kinnitas ta ja lisas, et kivi-paber-kääride näol on tegemist legendaarse mänguga, mida tuleks rohkem kasutada. "Seda saavad mängida kõik inimesed ning hea emotsioon ja mängulust on garanteeritud."

Osaleda saab kuni 96 huvilist ning vanusepiirangut ei ole, osalema on oodatud kõik. Registreeri üritusele siin. Vabade kohtade olemasolul saab nime kirja panna ka kohapeal.