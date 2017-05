Ott Leplandil on uus bänd

"Kuskil aasta aega tagasi oli moment, kus ma tundsin, et kuidagi liiga turvaline on kõik. Esinemisi on piisavalt, lähed teed oma asja võimalikult hästi ära, võtad asja tõsiselt, aga võiks ju püüelda rohkema poole, võiks ennast arendada rohkem ja võiks eelkõige iseendale midagi rohkemat pakkuda. Viimase aasta ajaga ma olen katsunud seda teha ja loodan, et see on ka mingil määral õnnestunud," rääkis eile 30. sünnipäeva tähistanud Ott Lepland "Vikerhommikus".

Suur pidepunkt, mille Lepland aasta tagasi enda jaoks paika pani, oli nulltolerants alkoholi vastu. "Ma võtsingi sellise eesmärgi, et aasta aega teen korralikult sporti, katsun arendada ennast musikaalselt, füüsiliselt ja vaimselt, et tulla natukene rokem igapäevarutiinist välja. Asjad on hakanud jooksma pärast seda. Mingid asjad on elus läinud paika, mis varem olid natuke paigast ära," tõdes Lepland.

Lisaks sellele avastas muusik, et kõige õigem tee on endakirjutatud muusika. "Ma olen kokku pannud uue akustilise vokaalansambli, kus mina ise mängin klaverit ja laulan, tädipoeg mängib kitarri ja laulab ja siis meil on kaks taustalauljat tüdrukut," avaldas Lepland.

Uus bänd on neljahäälne ning Leplandi sõnul tehakse midagi sellist, mida Eestimaal veel kuuldud pole. "Me teeme päris palju proove ja oleme ette võtnud minu lood, millest oleme teinud kolme-neljahäälsed seaded. Minu arust Eestis sellist asja väga ei tehta, et kombineeritakse vokaalset muusikat omavahel popmuusikaga," arvas Lepland.

Uus bänd annab oma esimese kontserdi pühapäeval Hiiumaal. Lepland tunnistas, et ootab seda suure huviga. "See töö on päris raske, mis me oleme teinud. Ühe loo ümberseadmiseks neljale inimesele võtab aega kolm tundi. Vaikselt on kava koos ja põnevus on sees," ütles Lepland.

Ihkab taas Eurovisioonile

Alles hiljuti lõi Lepland kaas Poola laulukonkursil, kus pälvis kolmanda koha. "See pakkumine tuli täiesti juhuslikult, Ivar Must helistas paar kuud tagasi ja ütles, et tal on mulle selline pakkumine," selgitas Lepland.

Muusik on rahul, et otsustas Andrzej Zaucha nimelisel pop-jazz lauljate konkursil osaleda. "Mõtlesin, et mis mul ikka kaotada on ja täpselt sama mugavustsoonist väljatulek. Ma läksin sinna kohale ja mõtlesin, et ei hakka sellest suurt numbrit tegema. Kui ei saavuta midagi, tulen lihtsalt koju tagasi ja elu läheb edasi. Kuna otsustati mulle kõrges konkurentsis anda auväärne kolmas koht, siis ma otsustasin, et seda tuleb ikka Eesti publikuga ka jagada," tunnistas Lepland, kes oli ainus rahvusvaheline võistleja, kes tunnustuse pälvis.

Lisaks Poola laulukonkursile on Lepland mõelnud jälle Eesti Laulu konkursil osalemisest. Suure tõuke selleks andis tänavune Eurovisiooni võidulugu "Amar Pelos Dois". "Ma ise olen ka selle üle pikalt juurelnud, et mulle tohutult meeldis selleaastane Eurovisiooni võidulugu, see läks kuidagi väga hinge ja vaadates seda konkurssi, tekkis jälle selline tunne, et kõik ei ole veel kadunud," selgitas Lepland.

Muusik tunnistas ausalt, et ehk võtab eurokaruselli taas ette. "Tegelikult tekitas küll mõtteid ja mis siin salata, ei saa välistada, et eks ma kunagi tulevikus võib-olla proovin uuesti, aga eks sellest saab pikemalt rääkida, kui see hetk on aktuaalne," avaldas mees.