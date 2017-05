Independenti moesoovituste hulka jõudis Eesti disaineri kübar

Marell Kulli peakate kannab nime Maiko õlgkübar ja maksab veidi üle 400 euro.

Londonis elav Marell Kull on modell, kes fotosessioonide vahepeal tegeleb kübarate meisterdamisega. "Me armastame klassikalist joont, mis tema mütsides on. Mõelge noka- ja õlgmütsidele nahast detailidega. See on kahe tooniga õlgmüts käsitsi tehtud nahast roosidega ja vaatepilti on vürtsitatud lillede ja paeladega. Kupatust hoiab kinni peavõru," kirjeldas väljaanne Eesti moelooja mütsi.

Teiste moeloojate hulka, keda artiklis välja toodi, kuulusid Sahar Millinery, Clea Broad, John Lewis, Laura Apsit Livens, Awon Golding, Harvey Nichols, Rosie Olivia Millinery, Philip Treacy ja Rachel Black .