Soome superstaar Saara Aalto esineb Tallinnas juubelikontserdil

Möödunud sügisel pea kõik soomlased telerite ette naelutanud lauljatar esineb Soome 100 kontserdil Tallinnas Vabaduse väljakul 10. juunil.

Briti "X Factori" talendivõistlusel rahvusvahelise kuulsuse saavutanud Saara Aalto on pika arengutee läbi käinud artist, kes kirjutab ka ise muusikat. Ta on esinenud paljudel galakontsertidel, telesaadetes ja muusikalides. Muu hulgas on ta jaganud lava selliste tähtedega nagu Jose Carreras, Andrea Bocelli ja Adam Lambert. Saara Aalto on avaldanud neli stuudioalbumit ning ühe duetiplaadi.

"Esimest korda käisin Eestis aastal 2001,” meenutas Saara Aalto. "Külastasin siis koos laulukooriga Tallinna ja Tartut. Elasime kohalikes peredes ja reisist jäid väga toredad mälestused ning soov kindlasti tagasi tulla. Mul on hea meel, et muusika toob mind taas Eestisse ning ootan kohtumist eesti publikuga väga," lausus Aalto.

Lisaks Saara Aaltole toob Soome 100 kontsert kokku Eesti ja Soome popmuusika tähed Tõnis Mägi ja Vesa-Matti Loiri, aga laval on veel esinduslik valik muusikuid: Chalice, Iiris, Mari Kalkun, Lenna, Jaan Pehk, Jüri Pootsmann, Stig Rästa ja Villu Tamme Eestist ning Petri Laaksonen, Paleface, Ronya, Scandinavian Music Group, Tuomo ja Ailu Valle Soomest.

Õhtujuhid on näitlejad Sanna Stellan ja Jan Uuspõld.

Tasuta kontsert on Soome juubeliaasta peasündmus Eestis, millest teevad otseülekande nii ETV kui ka Soome Yle Areena.