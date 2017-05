Londonis müüdi 93 miljoni dollari eest kalliskive

Müügil oli ka veatu südamekujuline teemant Legend, mis on vormitud kaelakeeks ja müüdi ligi 15 miljoni dollari eest. Hinnangute kohaselt oleks selle eest võinud saada kuni 20 miljonit, vahendasid ERR-i teleuudised.

Üks 15 karaadine Birma rubiin, mis asjatundjate hinnangul on väärt kuni 15 miljonit, müüdi 13-ga. Värvilised teemantid leidsid aga ostja, eriti oli huvi haruldaste siniste teemantide vastu.

"Müüsime just 93 miljoni dollari väärtuses kalliskive, mitu suuremat kivi müüdi rohkem kui kümne miljoni dollari eest. Üle 90 protsendi oksjonile pandud esemetest leidis ostja, see tõestab, et juveeliturg on väga tugev ja terve," tõdes Christie'se oksjonimaja Aasia piirkonna juht Francois Curiel.

Oksjonikorraldajate sõnul oli enamik ostjaid seekord Euroopast ja USA-st, eelmisel aastal oli rohkem Hong Kongi ja Aasia ostjaid.