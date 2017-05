Rokkar Chris Cornell suri mõned tunnid pärast oma viimast kontserti

Kõigest mõni tund enne ootamatut surma mängis Cornell bändiga Detroidis Fox teatris. Viimasest kontserdist on internetti jõudnud ka videomaterjal, kus on näha Cornelli laval esinemas, vahendas Independent.

Ametlikult on öeldud, et Cornelli lahkumine oli ootamatu, kuid surma põhjus on veel teadmata.

Cornell on eelkõige tuntud rühmitustest Soundgarden ja Audioslave. Muusik on olnud nomineeritud ka kuldgloobusele filmis "Machine Gun Preacher" kõlanud laulu "The Keeper" eest ning olnud üks James Bondi filmi "Casino Royale" tunnusmeloodia "You Know My Name" kaasautoreid.