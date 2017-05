Pühajärve Jaanitulel esineb kuulus EDM-i duo Tungevaag & Raaban

Rootsi ja Norra DJ-d ning tantsumuusika produtsendid Tungevaag ja Raaban on oma hittlugudega võitnud EDM-i austajate südamed. Meeste varasalve kuuluvad pidutsejate lemmikhitid nagu "Samsara", "Wolf", "Parade", "Magical" ja Soome südametemurdja Isac Elliotiga koostöös tehtud ning juba rekordiliselt striimitud "Beast".

Sel aastal täitub Pühajärve Jaanitulel 11. aasta ja seda tulevad välisartistidest tähistama The Rasmus ja Netsky. Kohal on ka Eesti artistide paremik: 2 Quick Start, Tanel Padar & The Sun, Smilers, Terminaator, Eestit Eurovisioonil esindanud Koit Toome, Karl-Erik Taukar, Liis Lemsalu, Ott Lepland, Shanon, Traffic, Merlyn Uusküla, Beyond & Beyond, Reket ja esmakordselt Lõuna-Eestis suure välikontserdiga esinev räpisensatsioon Tommy Cash.

Tungevaag & Raaban astuvad Pühajärve ääres lavale 23. juuni hilisõhtul. Festival toimub 22. ja 23. juunil.