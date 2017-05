Video: Türil on õide puhkenud kümned dekoratiivkirsid

Neljakümnendaks lillelaadaks valmistuvas Türi linnas on õide puhkenud kümned järve äärde istutatud dekoratiivkirsid.

Jahedate ilmade tõttu on kirsid õitsema hakanud tavalisest umbes kümme päeva hiljem, kuid just praegu on roosade õitega puud kõige kaunimad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Paljud aiandussõbrad kasutavad lillelaada külastamise ajal võimalust kirsiõite ilu Türi tehisjärve ääres ka nautimas käia.