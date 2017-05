Marko Reikop tutvustas Eesti moodsaimat kontorit

Mustamäe tee ääres on valminud Telia värske kontor, mille näol on tegemist ühe Eesti moodsaima kontoriga. Marko Reikop käis uurimas, mida värsked tööruumid endas peidavad.

Esimesena võttis majas "Ringvaate" meeskonna vastu humanoidrobot Pepper, kellel Reikop palus tantsida. "See robot on muide küllalt hirmutav, sest ta tajub ära, kus on inimese nägu, ning vaatab koguaeg otsa," sõnas Reikop ja selgitas, et Jaapanis on samasugused robotid võtnud ära töö 10 000 inimeselt.

"Kogu Telia kontor on väga innovatiivne, sest kindlat töökohta inimestel ei ole, ainus kindel töökoht on juhatuse esimehel, aga kõik teised tulevad tööle ja ei teagi täpselt, kus nad sel päeval tööle hakkavad," selgitas Reikop ja näitas, et on olemas püstijalakohad, kus saab täita kiireid ülesandeid. "Kui teil peaks aga tulema mingi innovaatiline idee, siis on olemas markerid ning kõigi seinte peale võib kirjutada."

Telia arendusjuht Margit Kõiv ütles, et üldiselt proovib ta leida erinevaid kohti, kus tal on hea, aga praegu on ta kolinud kohta, kus paistab päike ja on hea soe. "Eile ma olin siin laua taga ainult kaks tundi, ülejäänud tööpäeva veetsin koosolekuruumis, ja ega ma täpselt ei teagi, kes eile siin laua taga olid," kinnitas ta.

"Kohvikusüsteem on siin samuti väga innovaatiline, ma ei ole kusagil mujal midagi sellist näinud, süsteem on ääretult lihtne, tegemist on iseteeninduskohvikuga, kus valite vastavat värvi taldriku, igal taldrikul on oma hind, ning kui olete sinna toidu peale tõstnud, siis asetate selle kaalule ning maksmine toimub telefoni abil," selgitas Reikop Telia lõunasöögisüsteemi. "Kohvikupersonali pealt on kokku hoitud."

Reikop sattus ka tööruumi, kus kõlaritest kostab pidevalt linnulaul ning kus on võimalik töömõtteid mõlgutada kiikudes. "See on üks veidramaid tööruume, kus ma olen kunagi käinud," ütles ta. "Kiikudes võite vaadata kolme korraga ehk merd, hipodroomi ja Tallinna vanalinna."