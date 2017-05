Studios astub üles Brianna Price ehk B.Traits

Brianna Price ehk artistinimega B.Traits kolis Kanadast Londonisse ja vallutas Briti edetabelid looga "Fever". Ta on saanud ka edukaks BBC Radio 1-s, kus ta mängib valikut underground elektroonilisest muusikast.

2012. aastal alustas ta igakuise saatesarjaga In New DJs We Trust. Tänaseks on saanud temast osa BBC Radio 1 legendaarsest reede õhtusest tuumikust, kus tema kanda on vahemik, mis jääb Pete Tongi ja Essential Mixi vahele.

Studio teisel korrusel astub lisaks üles Spin Science ning esimesel korrusel valivad muusikat Sander Mölder ja Muudu.

Uksed avatakse kell 00.00.