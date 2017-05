Helen Adamson avaldas Eesti Laulu akadeemias sündinud loo "Me ärkame"

"See laul kõnetas mind esimesest hetkest, mil seda kuulasin,“ rääkis Helen, kes pole ammu avaldanud lugu, milles ta ise ei tee autorina kaasa. Loo autoriteks on Oliver Rõõmus, Rolf Roosalu ja Stewart James Brock. Sõnad kirjutas Marek Sadam.

"Loo harmoonia on kaasahaarav ning meedejääv ja Marek Sadama kirjutatud sõnad panevad loo tõeliselt elama," kiitis Helen laulu autorite tööd.

Heleni ja loo ühe autori, ansambli Purr Mudd liikme Oliver Rõõmuse teed viis kokku neli aastat tagasi Heleni poolt ellu kutsutud loengusari "Ei kiusamisele!". "Hommikuti loengutesse sõites jagasime tihti üksteisega uut muusikat. Oliveri produtseeritud lood kõlasid suurepäraselt ning sealt tekkiski idee koostööks," tutvustas Helen telgitaguseid.

Laulja ja laulukirjutaja Marek Sadam kirjutas laulule sõnad ning lisas loole suvist kergust ja positiivsust. "See viis võiks kõlada nende huulil, kes uitavad suvise öö ja hommiku vahel. See on neile, kes on teel suvepeolt koju või neile, kes enne tassikest kohvi avavad akna uue päeva esimestele kiirtele. Selles on nii päeva püüdmist kui ka magusat valu," avas Sadam loo tähendust.