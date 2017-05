Mahavok esitles ETV-s uhiuut singlit

Hiljuti avaldas Mahavok uhiuue singli "Elan unes", mille on kirjutanud Heini Vaikmaa. Üle pika aja on Heini astunud üles mitte ainult helilooja, vaid ka teksti autorina, tuues kuulajani neid mõtteid, mida ta on oma muusikat kirjutades mõlgutanud. Ja kuigi need mõtted on ajuti üsna pessimistlikud, siis jääb lõpuks siiski kõlama lootus, et tulevik toob nii mõneski asjas selgust.

Mahavok tähistab sel aastal oma 35. sünnipäeva ning sel puhul esinetakse mais ja juunis suurejooneliste kontsertidega nii Tartus, Pärnus kui ka Tallinnas. Lisaks juubilalrile astuvad kontsertidel üles ka külalisartistid Karl Madis ja Marten Kuningas, neist viimane uhiuue lauluga. Esimene kontsert toimub 20. mail kell 20.00 Tartus, Eesti rahva muuseumis Muuseumiööl, 27. mail esinetakse Tallinnas hotellis Hilton ja 3. juunil Pärnu jahtklubi hoovis.

"Terevisiooni" eetris kõlasid laulud "30 sekundit stardini" ja ""Elan unes":