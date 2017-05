Muusik Ott Adamson avaldas esimese singli "Spotlight"

Ott Adamson on Eesti muusikamaastikul eelkõige tuntud kui trummar, kes on koostööd teinud paljude erinevate artistidega ja on hetkel tegev ansamblis Põhja Konn. Lisaks trummimängule paelub Otti ka laulmine ning teistel instrumentidel musitseerimine.

Ott alustas lugude kirjutamisega 18-aastaselt ning nüüd on ta valmis neid ka teistega jagama. Adamson on kirjutanud hulga lugusid, mis näevad varsti ilmavalgust tema debüütalbumil "Not Bad For a Drummer".

"Spotlighti" on kirjutanud ja produtseerinud Ott Adamson ning sõnad on valminud koostöös Jürgen Kütneriga. Loo lindistas, miksis ja masterdas José Diogo Neves ning see on salvestatud Kultuurikatlas asuvas Crickets Empire nimelises stuudios.