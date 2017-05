Eerik-Niiles Kross Pussy Rioti protestist: see ei ole teesklus

"On selge, et nad on praegu ikkagi maailmakuulsad. Ma ei ole kindel, et sellisel viisil kuulsust saavutada saab tegelikult olla kellegi eesmärk. Minu arvates on nende protest ja hoiak ehtne, see ei ole teesklus. Teesklevaid protestijaid on maailm täis, aga nemad on olnud selges, otseses ja füüsilises hädaohus," selgitas Kross "Vikerhommikus".

2. juunil jõuab Pussy Riot oma kontserdietendusega "Revolutsioon" Tallinna, kust alustatakse Euroopa turneed. Sama etteastega, mis räägib Vene punkbändi skandaalsest teekonnast, on Pussy Rioti liikmed juba mõnda aega šokeerinud USA publikut. "Nad on algusest peale olnud performance punt suurel määral. Nüüd nad ei tee päris tavalist punki, mis neil on alati olnud väga teatraalne ja huvitavates kohtades. Nad on sellega irriteerinud Vene valitsust aastaid. Nüüd nad on teinud teatrietenduse, mis räägib Pussy Rioti lugu," kirjeldas Kross.

Eestisse meelitas Pussy Rioti Krossi abikaasa. "Minu abikaasa on kunstiinimene ja käib läbi üle ilma igasuguste kunstnike ja muusikutega. Muu hulgas on ka Pussy Riotiga üsna hästi tuttav ja aitas seda sama teatrietendust New Yorgis läbi viia. Tal tekkis mõte, et miks ometi ei ole nad esinenud Eestis, kui Eesti on Venemaale kahjuks või õnneks küllalt lähedal," selgitas Kross, kuidas ta Pussy Rioti Eesti kontserdi kuraatoriks sai.

Kross lisas, et on Pussy Rioti liikmetega ka ise kokku puutunud ning võib julgelt öelda, et punkbändi liikmed on eestkõneleja rollis. "Eks nad ole natukene erinevad, nagu iga korralik rokkbänd läheb tülli ja lepib jälle ära, ka nemad on seda teinud. Nad on mõneti erinevate profiilidega. Nende roll ei olegi olla intellektuaalne liider nii väga, nende protesti- ja kunstivorm ongi protest," rääkis Kross Pussy Riotist.

Mees võrdles Pussy Riotit omaaegse Eesti punkbändi Propelleriga. "Pussy Rioti üks eesmärk on lihtsalt ärritada, panna inimesi mõtlema, šokeerida. Kindlasti palju, mis nad teevad, on viisakale väikekodanlasele irriteeriv ja ebameeldiv," rääkis Kross.

Seda, et keegi Pussy Rioti liikmeid Eestis ründaks, Kross ei pelga. "Pussy Riot on nii karastunud, et need, kes võiksid mõelda provokatsioonidele, peaksid kartma neid, mitte vastupidi. Selles osas olen ma üsna rahulik," tõdes Kross.

Pussy Riot sai maailmakuulsaks Moskva Kristuse Lunastaja kirikus ikonostaasi ees laulu "Jumalaema, aja Putin minema" esitades. Pärast revolutsioonilist ülesastumist Moskva kirikus vahistati kõik bändi liikmed. 17. augustil 2012 määras kohus neile kaheaastased vanglakaristused.

"Revolutsioon" põhineb Pussy Rioti ühe juhtfiguuri, Marija Aljohhina raamatul. See on Marija isiklik lugu Pussy Riotist, sisaldades muuhulgas nende legendaarseid protestiaktsioone värvilistes näomaskides, politsei eest varjamist, nende arreteerimist, Moskva vanglas veedetud aega ja juurdlust, kohtuprotsessi ja -otsust saata nad karistust kandma kaugelasetsevasse kolooniasse.

Etenduse "Revolutsioon" raames astuvad lavale Marija Aljohhina ise, Kirill Kanstantsinau, AWOTT (Asian Women On The Telephone ehk Aasia Naised Telefoni Otsas) ja VJ Vassili Bogatov.