Teletornis avatakse näitus kitlitest ja põlledest

Eesti kunstiakadeemia moedisaini osakonnaga koostöös loodud näitus toob seekord vaatajani sotsialismiaja perenaise rõivad.

Moeajaloos tõstetakse enamasti esile uhke haute couture või avant garde. II kursuse moetudengid küsivad aga, mida kandsid aga meie oma emad ja vanaemad tehes igapäevaseid toimetusi 1980. aastate Eestis.

Nostalgia viib külastajad tagasi defitsiitsetesse 1980ndatesse ja paneb muigega meenutama aega, mil mitte midagi polnud saada, aga kõik oli olemas. Kuna riideid ei olnud siinmail lihtne hankida, oli kittel päästerüü, mis võis kuluda, määrduda ja rebeneda. See aga ei tähendanud, et kittel vaid igav hõlst oleks, mida koduseinte varjus kanda, et paremaid riideid mitte kulutada. Vastupidi. Vähesed võimalused tõid esile naiste loomingulisuse ning ilumeele. Lihtsakoeline sitsiriie kaunistati kaubanduses saadaolevate pitside, värviliste kantide ja plastmassnööpidega. Moekaid nippe ning lõikeid jagas tollal ajakiri Siluett.

Meenutada saab ka põllesid, mille servaga sai moosinägu puhtaks pühitud või köögis toimetades käsi kuivatatud. Näitusekülastaja ette tuuakse ajastule omased kirjud mustrid, julged värvikombinatsioonid ja leidlikud disainiideed, mis tänu hoolsatele emadele, vanaemadele ja tuttavatele tädidele veel kapipõhjades alles hoitud on.

Palju äratundmisrõõmu pakkuv väljapanek on täiendus teletorni tunneligaleriis eksponeeritud näitusele "Banaane ei ole. Ajareis Nõukogude argipäeva" ja jääb Teletornis avatuks 1. oktoobrini.

Näituse korraldasid Eesti kunstiakadeemia moetudengid Kertu Kivisik, Sirli Pohlak, Kaia Kuusmann, Pamela Põld, Mari-Ly Kapp, Sandra Luks, Kerttu Reinmaa, Aleksanda Tšusovljanova Närjanen, Kätilin Haak, Sirli Lehtsalu. Juhendas Eesti kunstiakadeemia õppejõud Maiu Rõõmus.