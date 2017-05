Tõnis Mägi esineb Ultima Thule koosseisus hea meelega: võrratu ansambel

"See on nii võrratu ansambel, head pillimehed ja toredad inimesed," rääkis Mägi, kes läheb Ultima Thulega alati hea meelega lavale, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Mägi lisas, et on viimasel ajal igal aastal Ultima Thulega vähemalt korra laval olnud. "Ma olen külaline tegelikult, ma tulin sealt ära 1988. aastal," meenutas Mägi oma seost Ultima Thulega.

Kuigi Eplik pole kunagi Ultima Thule koosseisu kuulunud, kinnitas mees, et on bändi muusikale kaasa elanud juba väikesest saati. "Mu õe plaadikogus oli Ultima Thule esimene, 1988. aasta plaat olemas, seda sai ikka ribadeks ja nõrkemisi kuulatud. See on klassika," ütles Eplik.

Kontsertidel tulevad esitusele nii mõnedki uued ja ägedad lood ja kogu Ultima Thule lugude paremik. Kontserdisari alustab 19. juulil Tallinna Pirita kloostri varemetes.