Tartlanna ostis endale trammi

Maarja Laineviir selgitas ETV saates "Ringvaade", et tal on juba olemas toiduauto ning tramm tundus loogilise jätkuna. "Ühel hommik ärgates nägin Osta.ee-s, et trammioksjoni lõpuni on veel mõned tunnid. Idee tuli koheselt pähe, et kuna mul masinapere on, siis miks mitte sinna järgmine soetada. Tramm kõlas väga-väga laheda ideena," põhjendas naine.

Paari tunni jooksul püüdis naine saada oma pere nõusse ning uurida, kuidas trammiga hakkama saada. "Ma läksin iga minutiga rohkem õhinasse, mis allapoole tiksus," kirjeldas Laineviir ostuhetke.

TLT trammiliiklusteenistuse direktor Andres Vään selgitas, et kui tramm on elutöö ära teinud, siis selle vanarauaks saatmine on emotsionaalne otsus. Müügis olnud tramm sõitis Tallinnas rohkem kui miljon kilomeetrit. "Meil on olnud pidevalt huvilisi, ühel on olnud pöörasem idee kui teisel. Me otsustasime anda võimaluse," selgitas Vään, miks tramm maha müüdi.

Laineviir ostis trammi ära 2520 euroga ning tulevikus saab sellest toidukoht. "Tramm on selline masin, mis tõmbab omale pilgu peale. Mis ühel toitlustusettevõtjal veel muud tarvis on, kui et tema peale pilk pidama jääks," oli Vään trammi tulevikuga rahul.

Esimesi kliente loodab Laineviir trammis näha järgmisel suvel.