Näitlejad tegid nõukaaja igapäevaelust näituse

"See näitus ongi tegelikult argipäev. Siin ei ole midagi poliitilist, vaid see, kuidas igapäevaselt hakkama saadi," selgitas Erki Laur ETV saates "Ringvaade".

Näituselt ei puudu nõukaaegne tualettpaber, Jenkki näts ja vuplid ehk aluspüksid. "Ma olen nendega käinud. Need olid väga ebamugavad, sest sul on otsesõnuti jalgade vahel jupp ülessulatatud plastmassi. Aga ka see oli defitsiit," naeris Männard.

Männard lisas, et kui praegu poekärud aina kasvavad, siis nõukogude ajal olid asjad vastupidi. "See, mida me tahame sealt ajast siia tuua, on see suhtumine, et kui midagi ei ole või midagi ei lubata, siis mitte keegi ei lähe koju patja nutma, vaid siis alles hakatakse tööle," selgitas Laur. Näituse kroonijuveel on auto, mis valmis Eesti mehe käsitööna.

Näitus "Banaane ei ole. Ajareis Nõukogude argipäeva." on Teletornis avatud 30. septembrini.