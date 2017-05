Kaur Kender pakkis kohtusse kaasa vanglakoti

Kender tunnistas, et pöördus vanglakoti tõttu poolel teel koju tagasi, riskides kohtusse hilinemisega, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Kuigi prokurör nõudis Kenderile karistuseks 3939 eurot ning vanglasse poleks Kenderit ilmselt ka süüdimõistmise korral saadetud, tõdes kirjanik, et kohtuniku otsust ei saa ette kunagi ennustada. "Kohtunikul on vaba voli otsustada, mida ta tahab," selgitas mees.

Vanglakotis olid kirjanikul esmatähtsad esemed. "Hambahari, pliiatsid ja paberid, et saaks kirjutada. Igasuguseid asju on juhtunud, kohtud on mõistnud karmimaid karistusi, kui on prokurörid küsinud. Selleks tuleb valmis olla, kui sa kohtu all oled," põhjendas mees.