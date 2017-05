Bill Clinton avaldab põnevusromaani presidendi elust

Ameerika Ühendriikide 42. president Bill Clinton avaldab peagi põnevusraamatu "Kadunud president" ("The President Is Missing").

"Töötan raamatu kallal, mis räägib presidendist. Püüan sinna sisse põimida kõike seda, mida ma tean selle töö, Washingtoni ja elu kohta Valges Majas. On olnud väga lõbus," teatas president, kes kirjutab raamatut koos menukirjaniku James Pattersoniga, vahendas Independent.

Clinton kiitis, et Pattersoniga koostöö on olnud suurepärane. "Ma olen olnud tema fänn juba pikka aega," seisis Clintoni ametlikus teadaandes.

Pattersoni sõnul on raamatus mitu erinevat tahku, mida on aidanud kujundada endine president. "President Clintoniga töötamine on olnud üks minu karjääri tipphetki ning tema kogemused on raamatukirjutamises unikaalset rolli mänginud. Mina olen jutustaja, kuid president Clintoni nägemus on andnud võimaluse selle jutu väga huvitavaks teha," kommenteeris Patterson.

The New York Timesi andmetel on mitmed peatükid raamatust juba valminud, kuid raamat jõuab poodidesse 2018. aasta juunis.