Ikevald Rannap kirjutas esimese ballaadi rongi unustatud kaelarätist

Ikevald Rannap andis välja esimese ballaadi "Scarf on the Train", mis on kirjutatud ning salvestatud Stockholmis koos Rootsi laulukirjutaja Martin Andersson Carleniga.

Viimase aasta jooksul on Ikevald reisinud ja esinenud 14 erinevas riigis Kambodžast Uus-Meremaani, et koguda inspiratsiooni, näha erinevaid kultuure ning töötada erinevate inimestega muusikas. Jaanuarikuus läks Ikevald Stockholmi, kus sisetunne ütles talle, et see on koht, kuhu Londoni asemel kolima peaks.

"Ballaadi idee tekkis, kui sõitsin rongiga. Märkasin üksikut kaelarätikut, mis viis mu mõtte selleni, et kes seda kandis, mida ta mõtles, kuhu ta teel oli ning miks ta selle unustas. Ühtäkki oli sellest rätikust saanud minu kõnelev kaaslane," selgitas Ikevald.

Märtsi- ja aprillikuu saigi Stockholmis elatud ning kirjutatud lugu laulukirjutaja Martin Andersson Carleniga. "Elasin veidi linnast väljas, metsade vahel ning see oli hea aeg loominguga tegelemiseks, enda sisse vaatamiseks ning maandamiseks pärast pikalt ringi reisimist, kus pea iga nädal, kui mitte iga päev, magad uues kohas ning vaevu saad oma seljakoti lahti pakkida. Tore on nüüd tagasi vaadata sellele muutusele, mis on selle ajaga toimunud. Maailmas ringi vaadates ning erinevaid kultuure avastades olen eelkõige saanud teada rohkem enda kohta," ütles Ikevald.

Suvel plaanib Ikevald kontsert anda Eesti ja Rootsis – samal ajal jätkates laulude kirjutamist tema uue plaadi jaoks, mis ilmub aasta teises pooles.