Facebookis ema leidnud naine: Eesti rahvas on ikka super

"Eks ma otsinud olen ka varem iseseisvalt, aga kuna need otsingd tulemusi ei andnud, mõtlesin ma umbes pool aastat tagasi, et peaks kasutama sotsiaalmeedia abi," rääkis Pallo "Vikerhommikus", kuidas tuhandete inimeste hinge jõudnud postitus sündis. Postitust, milles Pallo oma ema otsib, jagas rohkem kui 6000 inimest.

Pallo selgitas, et kuigi kirjutab oma emast Facebooki lehel igal aastal, siis sel korral otsustas ta postituse avalikuks teha. "See aasta ma võtsin otsuse vastu, et ma teen seda avalikult. Ma pool aastat mõtlesin selle peale ja kui emadepäev hakkas lähenema, tekkis mul meeletu hirm. Ma ei teadnud, mis mind ees ootab ja kas ma jõuan sellega kuskile," ütles Pallo.

Pallo lisas, et kuigi Eesti on väike, pole inimeste leidmine siin sugugi lihtne. Ema leidmiseks on ta pöördunud saadete poole nagu "Sind otsides" ja "Pealtnägija" ning viimase õlekõrrena suhtles Pallo ka politseiga. Paraku lõppesid varasemad otsingud tulemusteta. "Nii palju kui ma oma tutvuste kaudu sain infokillukesi, neid ma kohe kontrollisin, aga ei jõudnud õigesse kohta pärale," ütles naine.

Sel nädalavahetusel Facebooki postitatud üleskutse tagasiside oli Pallo sõnul aga meeletu. "Ma imestasin, et seda üldse nii palju jagati. Ma ise mõtlesin, et võib-olla mõni tuttav ja tuttava tuttav, aga see oli meeletu, mis toimuma hakkas. Eesti rahvas on ikka tõesti super," kiitis naine.

Päev pärast postitust helistaski Pallole tema ema. "Lõuna aegu ema helistas ise. Tema esimesed sõnad olid, et nüüd on see päev siis kätte jõudnud. Ma natukene pisardasin, ma olin ikka väga šokis," meenutas Pallo.

Seejärel võttis Pallo oma lapse ja abikaasa ning viis oma emale esimesed emadepäeva lilled. "Kui ma talle lilled andsin, ütles ta, et ei ole seda väärt. Minu jaoks ta on seda väärt, ta on mind ilmale toonud. Jah, ma ei ole temaga koos kasvanud, aga ma olen see, kes ma olen ja mina ei heida talle midagi ette. Minu ees ta häbi tundma ei pea ja mitte kellegi teise ees," rõhutas Pallo.

Naine lisas, et esmakohtumise eel ta hirmu ei tundnud. "Kui ma sõitsin autoga õue ja nägin teda kaugelt, kuigi ma ei teadnud, milline ta välja näeb, siis ma teadsin kohe, et see on tema. Ma tundsin tema näos enda näojooned ära ja teiste sugulaste näojooni," kirjeldas Pallo.

Pallo on ülimalt rahul, et oma ema leidis ja sai tagasi oma hingerahu. "See oli kõik, mida ma vajasin. Me ei muuda minevikku, nüüd on ees ainult tulevik," ütles ta.