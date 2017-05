Kalamaja päevad saavad oma nutirakenduse

Hoovikohvikud on sel aastal tähistatud eristuva tunnuslipuga, et neid oleks võimalik silmata juba kaugelt. Hoovikohvikute koordinaatori Marielle Miksoni sõnul on seekord kindlasti Kalamaja päevade külastamine veelgi põnevam. "Moodustatud on ka žürii, kes külastavad hoovikohvikuid ning valivad välja kolm auhinnalist kohta," ütles Mikson.

Kalamaja päevade peakorraldaja Raido Jaan Rei sõnas, et sel korral lisab hoovikohvikutele värskust ka nende jaoks loodud äpp, kust saab hea ülevaate hoovikohvikutest. "Soovitan kõigil alla laadida nutirakendus LiveTeam, et valida välja endale meelepärased hoovikohvikud,” lisas Rei.

LiveTeam nutirakendust on võimalik alla laadida nii Apple kui ka Androidi nutiseadmesse.