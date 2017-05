Windy Beach avaldas loo "Mine"

Tuuli Rand sõnas, et "Mine" on üks nendest lugudest, mille puhul ta tunneb, et see on oluline ning räägib ehedast emotsioonist, millega iga inimene on pidanud mingi hetk tegelema. "Igatsus on üks võimsamaid tundeid armastuse kõrval, mis inspireeris mind seda lugu kirjutama," ütles ta ja kinnitas, et ta pidi selle tunde tabama ning kirja panema.

Muusikavideo režissöör ja idee autor on Elise Eimre, kes oli ka "Salty Wounds" video režissööriks. "Video avab ühe neist olukordadest, mil parandamatust suhtest kinni hoidmine teeb rohkem haiget, kui sellest lahti laskmine," selgitas Elise Eimre ja lisas, et "Mine" kulgeb ajas, mis jääb lahku minemise ning edasi liikumise vahele. "Suure armastusega rajatud tulevikuplaanide kokkuvarisemine vallandab vastandlikke tundeid."

"Kuna minu ja Elise jaoks oli üheks olulisemaks märksõnaks oli põgenemine olukorra ning oma enese tunnete eest selles videos, siis otsustasime selle sümboliseerida autosõiduga," lisas Tuuli Rand.

Loo autoriks on Tuuli Rand, produtsendiks Bert Prikenfeldt. Video režissöör on Elise Eimre, operaator Joosep Jürisson, droonioperatoor Taavi Tõnnison.