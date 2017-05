Kuula Eurovisiooni võidulugu eesti keeles Birgit Sarrapi esituses

Birgit Sarrap ütles kommentaariks, et ta poleks arvanud, et nii sügav lugu võib Eurovisiooni võita.

"Ma ikkagi pidin sellega natuke vaeva nägema. /.../ Algselt mõtlesin, et see on õudselt lihtne lugu, üksinda laulab, bäkke ka pole. Aga siis ma hakkasin seda ette võtma, ta laulis seda igal korral erinevat moodi. Ta nagu kõneleb kui ta seda laulab, ma ei saanud vahepeal arugi, et mis see viis täpselt on. Et saada sellest täpne versioon, pidin ma igat sõna eraldi kuulama," sõnas ta, lisades, et ka portugali ja eesti keele erinevus valmistas omajagu peavalu.

Sarrap rääkis veel, et talle meeldis Portugali loo kõrval ka Bulgaaria, Belgia ja Moldova lugu.

