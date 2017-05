Kristo Elias: "Osoon" ei ürita National Geographicut üle trumbata

Elias sai näiteks kommenteerida juhtumit, kuidas ta saadet tehes merel purjetades oksendama kukkus. ""Osoon" üritab ise kogeda loodust ja tuua seda vaatajateni, see on ehe näide."

Kilumets aga sai kõnelda sellest, kuidas ta kahel korral karuga kohtus.

Elias ütles veel, et "Osoon" ei püüa BBC või National Geographicu loodusfilme üle trumbata.

"Meil ei ole neid ressursse, meil ei ole sellist ajalugu, me oleme pisike Eesti loodussaade, kuigi me oleme prime time´il. "Osoon" on nähtus. Me saame näidata inimestele Eesti loodust, Eestiga seotud inimesi ja see on oluline."