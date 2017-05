"Vikerhommiku" üleskutse: saadame Mukunga Eurovisioonile

"Mukunga esineb sokkis, mis on suur trump. Lisaks on see laul väga hingestatud, ta räägib seal armastusest ja Jeesusest. See pole sugugi kiirtoidupopp, mille vastu tänavuse Eurovisiooni võitja võistles. Lisaks see pole inglise keeles," loetles Libe "Vikerhommikus" plusse, miks saata Euroopa suurimale lauluvõistlusele just Mukunga. Saates kõlas ka Mukunga looming.

Libe viitas ka sellele, et kui eelmisel korral esindas Eestit afroameeriklane, läks meil väga edukalt. 2001. aastal tõi Dave Benton looga "Everybody" Eestisse võidu.