Cartoon annab Weekend festivalil suve ainsa kontserdi

Lisaks lisandusid esinejate hulka hiljuti Kultuurikatla lõpuni välja müünud müünud drum'n'bassi suurkuju Chase & Status, Flux Pavillion ja Matrix & Futurebound Suurbritanniast, Camo & Krooked Austriast ning kodumaine Coverk x Byte.

Cartoon on viimasel ajal andnud väga vähe kontserte ja hoidnud üleüldse madalat profiili. Weekend Festival Balticu raames antakse selle suve ainus show ja bänd on lubanud kostitada publikut nii mõnegi üllatusega. Bändi frontman Joosep Järvesaar lausus, et bänd panustab sada protsenti, et suvine ülesastumine publikule kauaks meelde jääks. "Ootame pingsalt esinemist kodulinnas, Weekend festivali publik on meid alati väga soojalt vastu võtnud," lausus Järvesaar.

Eelnevalt on festival 2017. aasta augustiks kinnitanud järgnevad artistid: Alan Walker, Alesso, Alex Mattson, Alma, Andres Puusepp, Alok, Armin van Buuren, Bass Modulators, Bombossa Brothers, Brennan Heart, The Chainsmokers, Cheat Codes, Clean Bandit, deadmau5, Don Diablo, Futuristik, GTA, Jauz, Kristjan Hirmo, Kungs, Macky Gee, Madison Mars, Martin Garrix, MHKL, NOËP, Proteus, Púr Múdd, Radical Redemption, Rae Sremmurd, Sub Focus, Syn Cole, Tchami ning Tungevaag & Raaban, Wild Motherfuckers ja [Ex] Da Bass. Järgmised esinejad saavad teatavaks 22. mail.

Weekend Festival Baltic toimub 3.-5. augustini Pärnus.