Horvaatia eurolaulja võitleb homofoobiasüüdistustega

Kui Euroopa suurimal lauluvõistlusel köitis mees publikut oma eurolooga "My Friend", siis varem on mees pälvinud tähelepanu homofoobsete väljaütlemistega. 2006. aastal nimetas geisait Gay.hr muusiku aasta homofoobiks, vahendas Independent.

Mees on samasooliste kooselu nimetanud "haigeks" ning rääkinud 2005. aastal ajakirjas Tena, et geid pole teistega võrdsed. "Gei- ja lesbipopulatsioon ei saa teiste inimestega olla samal pulgal, sest see tähendaks Soodoma ja Gomorra tagasitulekut," lausus Houdek.

Väljaütlemiste tagajärjel valiti mees 2011. aasta paraadil Zagreb Pride "kõige suuremaks homofoobiks Horvaatia meelelahutustööstuses".

"Ma pole homofoob, seda võivad kinnitada minu sõbrad, kolleegid ja tuttavad, kes on geid. Igasugune vihkamine ei sobi minu iseloomuga, mistõttu on süüdistused homofoobias valed, sest puuduvad tõendid," on Houdek ise öelnud. "Ma töötan muusikamaailmas, sest ma armastan seda. Armastus on minu juht elus ja mul pole selle erinevate vormide vastu mitte midagi," rääkis Houdek.

Houdek on Horvaatias populaarne meelelahutaja, kes on andnud välja 13 edukat albumit. Praegu on mees üks talendisaate "The Voice" juhendajatest.