Nädalavahetusel toimuvad põneva programmiga Kalamaja Päevad

Pealava programmis leidub muusikat igale maitsele. Laval astuvad üles Kalamaja lasteaia lapsed, Kalamaja segakoor, Desiree tantsustuudio, Scarlet, Block Party, Hilberts Problems ja Creep Party.

Inimesi ootavad ka sel aastal suur tänavalaat, töötoad, fotonäitus, debatid, pinksiturniir ja ligi sadakond hoovikohvikut ja järelpidu. Traditsioonide kohaselt toimub laupäeva õhtul kell 18.00 pika laua õhtusöök. Jaak Juskega toimuvad ajalootuurid ning eakamaid inimesi kutsutakse osalema ka bussiekskursioonil.

Kalamaja päevade peakorraldaja Raido Jaan Rei sõnul toimub festivali avapäeval pea kõikides asutustes rohkelt huvitavaid ja toredaid tegevusi, alustades Telliskivi loomelinnakust lõpetades Noblessneri sadamaga. "Näiteks on Kalamaja raamatukogus avatud näitus Põhja-Tallinna ajaloost ning toimub raamatutäika, Kalju kirikus toimub lisaks traditsioonilisele pannkoogikohvikule ka Daniel Levi kontsert," sõnas Rei.

Kalamaja päevade ametlik järelpidu toimub laupäeval Telliskivi loomelinnakus Vabal Laval, kus üles astub indie-rokki viljelev Frankie Animal, kes tähistab oma viiendat sünnipäeva ning tuleb sel puhul lavale laiendatud koosseisus. Lisaks esineb särav laulja ja laulukirjutaja Lepatriinu ning tantsusammude eest kannavad hoolt peosarja Gram-Of-Fun residendid PhilGood, JaanJaago ja Muudu.

Pühapäeval ootavad kõiki ligi sadakond hoovikohvikut üle terve Kalamaja. Sellel aastal on hoovikohvikud tähistatud toreda ja eristuva tunnuslipuga. Hoovikohvikute koordinaatori Marielle Miksoni sõnul on seekord on kindlasti hoovikohvikud veelgi põnevamad. "Moodustatud on ka žürii, kes külastavad hoovikohvikuid ning valivad välja kolm auhinnalist kohta," ütles Mikson. Hoovikohvikuid saab veel registreerida kuni selle nädala lõpuni.

Pühapäeval ootavad mitmekesised ja põnevad tegevused sadamaaladel, kus Lennusadam korraldab koostöös politsei- ja piirivalveametiga suure õppepäeva. Noblessneri sadamalinnakus on avatud pop-up rand, mille programmis lõpetavad ka taliujujad oma hooaja ning merele saab minna jahtidega.

Peakorraldaja Raido Jaan Rei lisas, et korraldajate eesmärk on pakkuda kõigile rohkelt põnevaid tegevusi ning tugevdada ka kogukonna ühtekuuluvustunnet. "Kalamaja päevade programm muutub igal aastal üha enam sisukamaks ja suuremaks. Usun, et ühel päeval on meil au süüa pika laua ääres ka presidendiprouaga," lisas Rei.