Elizabeth II pälvis esimese Bafta

Duo pälvis Briti teleauhinna kuninganna 90. sünnipäeva kajastuse eest telekanalil ITV, vahendas BBC.

"Täna võitis kuninganna lõpuks Bafta. Ta ei ole kunagi varem Baftat võitnud. Tal on küll mõne aasta eest nimetatud auhinnatseremoonia auliikmeks, kuid Baftat pole kuninganna kunagi võitnud," kommenteeris Dec.

Ant lisas, et auhind läks saatele, mille peaosas oli kuninganna. "Tema selle korraldas, üritus toimus Windsori pargis, seega on see tema Bafta, ta väärib seda," ütles Dec.

Duot tunnustati Baftaga ka meelelahutussaate "Ant & Dec's Saturday Night Takeaway" eest.

Kuigi Bafta teleauhindu ennustati enim Netflixi seriaalile "The Crown", ei pälvinud suurejooneline daraamasari ühtki auhinda. Parima draamasarja tiitliga tunnustati hoopis seriaali "Happy Valley". Sama seriaali eest pälvis parima naisnäitleja auhinna Sarah Lancashire.

Parimaks naiskõrvalosatäitjaks nimetati Wunmi Mosaku ja parima meespeaosa tiitli sai Adeel Akhtar. Paimaks uudislooks nimetati Victoria Derbyshire'i ajakirjanduslik uurimus jalgpallimaailmas toimuvast ahistamisest. Bafta auliikmeks valiti näitleja Joanna Lumley.