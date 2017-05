Normet pettus Eurovisiooni korraldajas: heliapsu eest ametlikult ei vabandatud

"Meile ei pakutud ametlikult mitte mingit uuesti esinemise võimalust. Tegelikult me ise omakeskis arutasime, kas võiks teha või mitte, kas me

hakkame apelleerima või mitte. Meieni jõudis see info liiga hilja, sest saalis oli tegelikult heli korras, see oli teles," selgitas Normet ETV saates "Terevisioon". Normet lisas, et laulu saab uuesti esitada pärast viimast etteastet, Eesti oli järjekorras eelviimane.

Normeti sõnul on see pretsedenditu juhtum, et sellisel lauluvõistlusel ei tööta solisti mikrofon. Veelgi hämmastavam on see, et ametlikult ei pakutud Laurale ja Koidule võimalust laulu uuesti esitada. "Mis on veidikene ebaviisakas korraldajate poolt. Meid ei tuldud ka teavitama või vabandama. Kui Eesti Laulul selline asi juhtuks, oleks mul neli inimest, kaasprodutsenti, kes läheks kohe tiimi juurde, selgitaks olukorda ja vabandaks. See oli kohutav bläkk korraldajate poolt," rõhutas Normet.

Samas ütles Normet, et kaotama peab väärikalt. "Selge see, et selle tõttu ei jäänud meil finaalikoht saama, põhjus oli kusagil mujal. Ei ole mõtet minna rusikatega vehkima ja olla halb kaotaja," lausus ta.

Normeti sõnul näitab Eurovisiooni võitnud Portugal, et suund, kuhu me oma eurolauluga liikusime, polnud õige. "See andis meile selge märgi, et lihtsalt punnitada, veri ninast väljas, Eurovisiooni suunal, see sama suund, mille me katkestasime Eesti Laulu tulekuga, seda ei ole vaja enam. Teeme ikkagi Eesti laulu," rõhutas Normet. ""Verona" oli kõige eurovisioonilikum laul, mis meil on olnud kunagi Eurovisioonile saata. Kallid inimesed, ärme keskendume liialt Eurovisioonile, vaid sellele, mis meil on siin ilusat, tähtsat ja lahedat," lisas ta.

Normeti sõnul oli Portugali loo edu taga täielik eristumine ning on rõõmustav, et lõpuks võitis puhas muusika ja siirus. Normeti arvates oli eriti

südantliigutav lõppesitus, kus võitja Salvador Sobral astus lavale oma õega. "See on ilmselt üks Eurovisiooni ajaloo kõige ilusamaid, puhtamaid muusikalisi hetki üldse. See oli täiesti lummav," kiitis ta.