Mariliis Jõgeva avaldas esimese singli debüütalbumilt

Pala on esimene ametlik väljalase tema juulis ilmuvalt debüütalbumilt. ""Tuhat korda" on lugu, mis haarab kaasa ja seal on see miski, mis jääb kummitama" rääkis Mariliis. "Ma panin kogu enda mõtted ja emotsioonid nendesse lugudesse, seega see muusika peegeldabki mind kõige paremini. Ma ei jõua ära oodata, mil saan kogu albumit teiega jagada. See tuleb väga hea popalbum," lubas Jõgeva.

Albumil kõlavad kümme täiesti uut lugu, mis on lauljatari enda ja tema produtsendi Oliver Mazurtshaki kirjutatud ning produtseeritud.

Albumi tegemisele on kaasa aidanud veel paljud teisedki muusikud.