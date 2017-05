Veera Tolli-Baskin: Eino Baskin proovis kõiki andekdoote minu peal

Veera Tolli-Baskin kinnitas, et tema abikaasa Eino Baskin proovis kõik anekdoodid kõigepealt tema peal ära. "On olnud juhtumid, kui ma juristina kuulen, et inimesed kasutavad enda kaitsekõnedes Eino Baskini tsitaate," sõnas ta ja lisas, et kuusteist aastat koos Einoga olid imelised.

"Ma ei hakka hädaldama ega midagi, aga võin öelda, et praegu, kaks aastat ja kaks kuud pärast Eino Baskini lahkumist, ei ole aeg haavu ravinud," tõdes Tolli-Baskin ja lisas, et

Suure kingitusena Eino Baskini soovib Veera Tolli-Baskin rajada Tabasallu nende maakodu juurde Eino muuseumi. "Ma tükk aega mõtlesin ja sain aru, et meil on kodus nii palju eksponaate, ma elan nagu muuseumis, igal pool on tema pildid, lavakostüümid ja raamatud."

"Teatri- ja muusikamuuseumist ei piisaks, vaid ma tahaks ikkagi suurema pinnaga muuseumi teha," nentis ta ja mainis, et muuseumi tegemiseks vajab ta abi. "Ma otsin annetajat, kes toetaksid mind ja olen käinud juba edukate ärimeeste poole peal ning mul on väga hea meel, et mind on toetanud juba Tiit Vähi, Mati Vetevool, Kaupo Karelson ja Aarne Valmis. "Ma olen praegu arvestanud, et vaja oleks 85 000 eurot."

Annetada saab:

Eino Baskini muuseumi arveldusarve EE452200221066139370

Saaja: Veera Tolli-Baskin

Selgitus: Eino Baskini muuseum