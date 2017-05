Margus Saar luges ette emadepäeva kontserdi esinejate kirja oma emadele

Esinejate kirjutatud laused oma emadele:

"Ema, oled mulle väga hea, eriti õnnestub sul praemuna. Soovin sulle palju õnne."

"Sa tähendad mulle kõike, sest oled võrreldamatu. Soovin et oleksid õnnelik ja saaksid oma laste üle uhkust tunda. Sa tahad mulle alati parimat ja kuigi me vahel vaidleme, teame ja tunneme, et oleme teineteisele väga tähtsad, sest me armastama teineteist. Soovin, et sa näeksid minust just seda, keda sa näha tahad."

"Ma ei võrdleks sind mitte kellegagi ega millegagi, sest sa oled siin maailmas ainulaadne ja teist sinusugust ei tule kunagi. Soovin, et kõik su unistused läheksid täide ja ma saaksin sulle olla selles toeks."

"Sa laulad mulle õhtul inglilaulu, sa valvad mind, sa oled nagu kuu. Ma soovin, et sa saaksid enda väga hea viiuli."

"Oled mulle kõige kallim. Mulle meeldib, et sa mind õpetad ja toetad. Sa oled nagu roos, sa oled väga ilus ja lõhnad. Soovin sulle palju-palju rõõmu."

"Ma võrdleksin sind loodusega, sest tavaliselt oled sa soe ja hooliv, aga vahel äkiline nagu äikesetorm, aga ma tean, et ka sombusel päeval on tänu sulle kusagil pilve taga peidus päike. Soovin sulle rõõmu, koos sinu ja oma perega olen ma õnnelik.

"Kuidas panna sõnadesse asju, mida kirjeldada ei saa? Ema on mulle kalleim, mind ilmale tõi ta, ta kinkis mulle elu, kõik vajaliku mulle andis, mind kurbadel hetkedel kätel ta kandis. Teda võrrelda millegagi ma ei saa, kedagi nii tähtsat minu jaoks polegi olemas. Kui tegin pahandust, siis ootas mind järjekordne hea-halva loeng, kui kõik läks halvasti, olid abiks. Olen uhke, et olen sinu poeg. Kallis ema, ma jään sind armastama elu lõpuni."