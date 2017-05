Kersti Kaljulaid emadepäeva kõnes: hoida meie emasid tähendab hoida Eestit

President Kersti Kaljulaid pühendas oma emadepäevakõne kõigile Eesti emadele kodumaal ja Eestist kaugemal. "Meil kõigil on ema ja meist väga paljud on emad, ema olla on justkui nii tavaline," sõnas Kaljulaid ja tõdes, et ema olemises on nii palju argipäeva ja päevast päeva korduvat. "Ema on nii enesestmõistetav."

"Aja kulgedes kasvab suureks iga laps ja siis on käes aeg mõista, et hea ema on suur õnn, tohutu vedamine ja saatuse kingitus," sõnas Kersti Kaljulaid ja tõdes, et mõistmisest, et hea ema on suur õnn, tunneme last, kes on saanud suureks. "Me kõik oleme suureks saanud lapsed ja me kõik oleme mõistnud, milline õnn on hea ema, me kõik, kellel endal on lapsed, oleme mõistnud, et hea ema olla on samamoodi õnn."

"Emad ei ole argipäevased, emade töö lastekasvatamine ei ole miski, millele ühiskonnal on niisama õigus," kinnitas ta ja tõi välja, et ema olemine on valik. "Ka see on valik, kuidas emaks saada ja kuidas ema olla, iga laps loeb ja iga ema loeb," ütles Kersti Kaljulaid ja lisas, et iga lapse ja ema õnn on oluline ja eriline. "Sama oluline ja eriline on paraku ka mure, iga lapse ja iga ema mure."

"Hooliv ja märkav ühiskond kestab just seepärast, et ta teeb igast murest poole väiksema ja jagatud õnn saab poole suuremaks," tõdes president ja kinnitas, et hooliv ja mõistev ühiskond kasvab iseenese sisemisest jõust. "Selles ühiskonnas on lapsed kõige tähtsamad, sest nii arvavad kõigi laste emad."

"Hoida oma lapsi tähendab hoida Eestit, hoida meie emasid tähendab hoida Eestit," ütles ta. "Kallis ema, kõigi kallid emad, kuulake, kuidas me teist hoolime."