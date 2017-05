Aasta emaks valiti Heli Veeber

"Naistearstina olen olnud lugematu arv kordi olnud ema ja lapse esimese kohtumise juures, emana olen seda ise kogenud kolmel korral," ütles aasta ema Heli Veeber, kes on kolmkümmend viis aastat töötanud Järvamaa haiglas arstina. "Hetkest, mil vastsündinu väike keha antakse ema käte vahele ja nad teineteist näevad, saab alguse kõige tugevam inimeste vaheline side."

"Igale emale on ta laps esimesest hetkest alates kõige armsam laps ja igale lapsele on tema ema alati kõige parem ema," sõnas Veeber ja lisas, et emaks saamine muudab naist ja tema elu jäädavalt. "Peamiseks eesmärgiks saab lapsele turvalise maailma loomine."

Aasta ema kinnitas, et kui sul on laps, siis sa ei pea kahtlema oma väärtuses ja vajalikkuses. "Lapsele on tema ema alati vaja."

"Ema süda ei saa kunagi päris rahulikult olla, sest kogu maailma hirm ja valu tulevad läbi lapse järgi väga lähedale, nii on see elus ikka, suure õigusega kaasneb suur vastutus, mure ja rõõm käivad sageli käsikäes," ütles ta.

Aasta ema sai president Kersti Kaljulaidilt ka Mari Käbini hõbedase tunnusprossi.