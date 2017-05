Salvador Sobral pärast Eurovisiooni võitu: kuu aja pärast ei mäleta seda keegi

"Ma olen pisut väsinud ja näljane, aga õnnelik," kinnitas 62. Eurovisiooni võitnud Portugali esindaja Salvador Sobral ja tõdes, et kuigi hetkel on see võit oluline teema, siis kuu aja pärast ei mäleta seda enam keegi. "Eurovisiooni võidust on tähtsam on pigem see, et ma jätkan muusika tegemist."

"Enda võidu pühenda ma kõigile muusikutele," sõnas Sobral ja tänas kõiki portugaallasi toetuse eest.