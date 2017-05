ERR tähistab emadepäeva mitmekülgse programmiga

ETV ekraanil alustab kell 9.05 emadepäeva meeleolus "Prillitoos", kus Carmen Mikiver räägib nii näitlemisest kui ka elust väljaspool teatrit. Hobikokk Triin valmistab emadepäeva puhul oma lapsepõlvelemmikut, Charlotte'i kooki. Selleks, et see ikka täpselt õige saaks, tuleb Triinule kööki appi tema vanaema Laine. Psühholoog Anneli Salk räägib aga sellest, kuidas hoida häid suhteid oma lastelastega.

Kell 10.00 algav "Hommik Anuga" kutsub külla Eestimaa inimeste südamed võitnud väikese Oliveri koos oma suure perega. Eino Baskini abikaasa Veera teeb Einole veel viimase kingituse. Laikrete pereansambel tutvustab vaatajatele oma noorimat liiget - vaid üheaastast Noorat.

Kell 12.00 jõuab ekraanile emadepäeva kontserdi otseülekanne Estonia kontserdisaalist. Tervituseks kõikidele emadele esinevad Eesti Meestelaulu Seltsi korraldatud emadepäeva kontserdil "Kiri emale" üle-eestilise poiste võistulaulmise finalistid ja võitjad, Rahvusooper Estonia Poistekoor ja Noortemeeskoor ning noorteorkester Reaalmažoor. Traditsiooniliselt kuulutatakse välja aasta ema ja tervituskõnega esineb president Kersti Kaljulaid. Kontserdi kunstiline juht on Edmar Tuul, lavastaja Ain Mäeots ja kontserdi juht Margus Saar. Režissöör Ruti Murusalu, produtsent Ruth Alaküla.

Kell 19.35 jõuab ETV2 ekraanile Poola dokumentaalfilm "Sul ei ole õrna aimugi, kui palju ma sind armastan". Paweł Łoziński uus dokumentaalfilm jutustab dramaatilise loo kahest naisest – emast ja tütrest –, keda seovad valusad ning keerukad tunded. Naiste emotsionaalset sasipundart asub lahkama kogenud pereterapeut Bogdan, kellest saab nende lähedane nõustaja. Paweł Łoziński kutsub meid sisekaemuslikule hingelisele rännakule, mille käigus saame osa teraapilistest sessioonidest, mille jooksul naised end avada püüavad. Intiimsete vestluste vältel paljastuvad vanad haavad ja esile kerkivad mahasurutud tunded.

Kell 20.55 on ETV2 vaatajate ees Juhan Smuuli tekstidel põhinev lavastus "Kirjad emale". Lavastaja Garmen Tabor, osades Anu Lamp ja Argo Aadli Tallinna Linnateatrist, tšellol Kaido Kelder, akordionil Tiit Kalluste. Režissöör Gerda Kordemets.

Kell 21.40 saab ETV2-s näha mängufilmi "Ema". See on thrillerlik lugu sellest, milleni võib viia aastatepikkune enesepettus, täitumata unistused ja armastusepuudus. Filmi keskmes on tulistamise tagajärjel koomasse langenud täiskasvanud poja eest hoolitsev naine, kes seisab silmitsi terve väikelinna täieinimestega, kes üritavad tema pojaga juhtunu mõistatust lahendada. Osades Tiina Mälberg, Andres Tabun, Andres Noormets, Siim Maaten, Jaan Pehk, Jaak Prints, Rea Lest. Stsenaristid Leana Jalukse ja Al Wallcat, lavastaja Kadri Kõusaar, produtsent Aet Laigu. Tootja Meteoriit.

Kell 23.10 toob ETV2 ekraanile lüürilise komöödia "Minu naine sai vanaemaks", mis kujutab ühte päeva äsja vanaisaks saanud mehe elus. Helilooja Andres Valkonen, kunstnik Halja Klaar, operaator Mihhail Dorovatovski. Osades Aarne Üksküla, Ita Ever, Raili Jõeäär, Lembit Ulfsak, Anne Veesaar, Martin Veinmann, Liina Randmaa ja Lembit Peterson. Režissöör Virve Aruoja, stsenaristid Virve Aruoja ja Arvo Valton.

Vikerraadio kuulajad saavad veeta emadepäeval ennelõunase tunnikese ema ja pojaga, kes mõlemad on saatuse tahtel sattunud eesti lastele nii tähtsate lemmikkangelaste sünni juurde. Ingrid Kivirähk andis näitlejana elu nukukesele nimega Tipp, tema poeg, kirjanik Andrus Kivirähk, kuulub aga Lotte loojate hulka. Kivirähkide perekonna lugu on kuulajate ees pühapäeval kell 10.10, saadet "Käbi ei kuku..." juhib Sten Teppan. Pühapäevaks on selgunud Eurovisiooni võitja. Ühendamaks emadepäeva ja Eurovisiooni, kõlavad Andres Oja muusikasaates kell 12.05 laulud, mida esitavad tublid emad, kes on Eurovisiooni lauluvõistlusel osalenud.

Raadio 2 eetris on emadepäeva meeleolus "Bella pühapäevakool", mis alustab kell 10.05.

Raadio 4 tervitab emasid pühapäevases hommikuprogrammis ning esmaspäeval kell 12.05 algavas saates "Üksikasjad" saab kuulda pikemat lugu pühapäevasest emadepäeva kontserdist Estonia kontserdisaalis. Aasta emaga teeb intervjuu Olga Šubin.