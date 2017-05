ETV otsepilt

ETV pilt koos R2 heliga

Eurovisiooni finaalis osalevad:

1. Imri Ziv "I Feel Alive" (Iisrael)

2. Kasia Moś "Flashlight" (Poola)

3. Naviband "Historyja majho žyccia" (Valgevene)

4. Nathan Trent "Running On Air" (Austria)

5. Artsvik "Fly With Me" (Armeenia)

6. O'G3NE "Lights And Shadows" (Holland)

7. SunStroke Project "Hey Mamma" (Moldova)

8. Joci Pápai "Origo" (Ungari)

9. Francesco Gabbani "Occidentali's Karma" (Itaalia)

10. Anja Nissen "Where I Am" (Taani)

11. Salvador Sobral "Amar pelos dois" (Portugal)

12. Dihaj "Skeletons" (Aserbaidžaan)

13. Jacques Houdek "My Friend" (Horvaatia)

14. Isaiah "Don't Come Easy" (Austraalia)

15. Demy "This Is Love" (Kreeka)

16. Manel Navarro "Do It for Your Lover" (Hispaania)

17. JOWST "Grab the Moment" (Norra)

18. Lucie Jones "Never Give Up On You" (Suurbritannia)

19. Hovig "Gravity" (Küpros)

20. Ilinca ft. Alex Florea "Yodel It!" (Rumeenia)

21. Levina "Perfect Life" (Saksamaa)

22. O.Torvald "Time" (Ukraina)

23. Blanche "City Lights" (Belgia)

24. Robin Bengtsson "I Can’t Go On" (Rootsi)

25. Kristian Kostov "Beautiful Mess" (Bulgaaria)

26. Alma "Requiem" (Prantsusmaa)

Eurovisiooni 62. laulukonkursi finaali kommenteerib Marko Reikop, kelle jaoks on see juba 20. kord tuua Eurovisioon Eesti televaatajateni. Eesti žürii punktid edastab Jüri Pootsmann.