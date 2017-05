Võidulaulu autoriks oli Sobrali vanem õde, kes pärast võidu välja kuulutamist ka ise lauldes üles astus. Salvadori sõnul on tema õe näol tegemist ühega maailma parimatest heliloojatest, kes on ka tema isiklik lemmik.

Võidulaulu esitas Salvador Sobral koos õega Autor: AFP/Scanpix

Eesti žürii punktid edastas Jüri Pootsmann ning meie professionaalide maksimumpunktid pälvis Bulgaaria.

Eurovisiooni finaalis astusid võistlustulle:

1. Imri Ziv "I Feel Alive" (Iisrael)

2. Kasia Moś "Flashlight" (Poola)

3. Naviband "Historyja majho žyccia" (Valgevene)

4. Nathan Trent "Running On Air" (Austria)

5. Artsvik "Fly With Me" (Armeenia)

6. O'G3NE "Lights And Shadows" (Holland)

7. SunStroke Project "Hey Mamma" (Moldova)

8. Joci Pápai "Origo" (Ungari)

9. Francesco Gabbani "Occidentali's Karma" (Itaalia)

10. Anja Nissen "Where I Am" (Taani)

11. Salvador Sobral "Amar pelos dois" (Portugal)

12. Dihaj "Skeletons" (Aserbaidžaan)

13. Jacques Houdek "My Friend" (Horvaatia)

14. Isaiah "Don't Come Easy" (Austraalia)

15. Demy "This Is Love" (Kreeka)

16. Manel Navarro "Do It for Your Lover" (Hispaania)

17. JOWST "Grab the Moment" (Norra)

18. Lucie Jones "Never Give Up On You" (Suurbritannia)

19. Hovig "Gravity" (Küpros)

20. Ilinca ft. Alex Florea "Yodel It!" (Rumeenia)

21. Levina "Perfect Life" (Saksamaa)

22. O.Torvald "Time" (Ukraina)

23. Blanche "City Lights" (Belgia)

24. Robin Bengtsson "I Can’t Go On" (Rootsi)

25. Kristian Kostov "Beautiful Mess" (Bulgaaria)

26. Alma "Requiem" (Prantsusmaa)

Eurovisiooni 62. laulukonkursi finaali kommenteeris Marko Reikop, kelle jaoks on see juba 20. kord tuua Eurovisioon Eesti televaatajateni.

Eesti esindajad Laura ja Koit Toome looga "Verona" kahjuks finaalvõistlusele ei pääsenud.

