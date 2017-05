Andres Uibo reisist Athose mäele: see on maine paradiis

"Athose mungariik on maailma suletuim piirkond, tegu on õigeusklike kõige pühama paiga, see on isegi püham kui Jeruusalemm," sõnas Andres Uibo "Ringvaates" ja lisas, et tegemist on hoolega valvatud kohaga. "Lihtsam on saada mingi loteriiga jackpot, kui sinna sisse pääseda."

Uibo sõnul on Athose mungariik pühendatud neitsi Maarjale ning see on ka üks põhjuseid, miks ükski naisterahvas ei tohi sinna minna. "Üle tuhande aasta ei ole ükski naisterahvas sinna sattunud, vähe sellest, seal on keelatud ka emasloomad, ainukene erand on tehtud emastele kassidele."

"Igal päeval saab sinna riiki kümme mitteõigeusklikku ja kuni sada õigeusklikku inimest range viisa alusel, mida tuleb umbes aasta aega taotleda," selgitas Uibo ja kinnitas, et tema viisa on allkirjastanud Konstantinoopoli patriarh.

Athosest leidis Andres Uibo palju rohkem, kui ta oskas algselt loota. "Me arvasime, et seal pole äkki voolu, aga vastupidi, see on kohati väga arenenud," ütles ta ja lisas, et kui sinna riiki juba jõuad, siis ööbimine ja toit on tasuta. "Kui meile kunagi õpetati, et mis on kommunism, siis seal võib selle ära tajuda, ainukene vahe on selles, et kõigis riikides on kommunismi püütud ehitada ilma jumalata, aga seal on pandud jumal kõige vundamendiks ja uskuge, see on maine paradiis."