Mart Normet kaotusest poolfinaalis: antud sai absoluutne maksimum

Koit Toome ütles "Ringvaate" reporter Karmel Killandile, et nad tegid laval oma parima ning Eurovisioon oli kõigele vaatamata väga hea kogemus. "Midagi ei jää kripeldama, seega ei oleks osanud ka midagi paremat teha," sõnas ta ja tõdes, et meeldiv oli see, et publik elas kaasa ja nad said aplausi isegi keset lugu.

"Fakt on see, et me kaotasime, ja pärast kaotust ei tahaks üldse rusikatega vehkida, ei tahaks otsida mingit viga, sest nii lihtsalt läks," kinnitas Eesti eurodelegatsiooni juht Mart Normet ja lisas, et ta ei tea, miks see kaotus tuli. "Antud sai absoluutne maksimum ja lavaline number oli ka väga ilus," sõnas ta ja tõdes, et laul eristus teistest osalejatest. "Tegu oli klassikalise armastuslooga, kus oli väga sentimentaalseid momente, ja tegelikult teisi selliseid lugusid võistlusel ei olnud."

Samuti nentis Normet, et äärmiselt raske on näiteks bulgaarlase, šotlase või norralase jaoks olla see üks ja ainus, kes saab lõpuks hääle. "Me võib-olla meeldisime paljudele, aga järelikult me ei olnud see number üks, kelle poolt hääletada," ütles ta ja lisas, et küsimus võis olla samas ka žüriides. "Me proovime iga aasta eristuda, et saada see hääl kätte."

"Kui meie olime lava kõrval ja Laura oma esimesed sõnad ütles, siis see ovatsioon, mis publikust tulid, meil olid kõigi kananahad ihul," kinnitas Rolf Roosalu ja lisas, et nad on väga ägedad.

"Me tundsime end väga hästi, ei saa öelda, et esituse taha oleks midagi jäänud," mainis Kaire Vilgats ja tõdes, et kõik tegid väga hea töö. "Kui kellelgi on mingeid etteheiteid, siis see on ebaõiglane."